Medicina da USP será primeira escola médica da América Latina a contar com um robô cirúrgico

A Faculdade de Medicina da USP inaugura, nesta sexta (5), um centro de treinamento em procedimentos minimamente invasivos (PROMIN) - na Sala Prof. Dr. Paulo Prata, no campus Pinheiros. Com isso, a instituição passa a ser a primeira escola médica da América Latina a contar com um robô cirúrgico para ensino de ponta em cirurgia na graduação, pós-graduação e cursos livres.

O robô cirúrgico Da Vinci Foto: Rebeca Correia