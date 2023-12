Médicos realizam ato pela paz com a presença de Gilberto Gil nesta sexta-feira

O Sistema HCFMUSP organiza um ato pela paz nesta sexta-feira (dia 1º de dezembro), às 11h, para homenagear os médicos e familiares que foram atingidos na tragédia ocorrida no dia 5 de outubro de 2023 no Rio de Janeiro. O evento acontece no Teatro da Faculdade de Medicina da USP. Gilberto Gil é presença confirmada.

Gilberto Gil. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No dia 5 de outubro, três médicos foram mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca. Foram eles: Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim. Diego era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Familiares, amigos e representantes de cada Instituto do Sistema HCFMUSP estarão presentes para homenagear os médicos promovendo a reconciliação, respeito pela vida e pelos direitos humanos. Gilberto Gil e a diretora da Faculdade de Medicina da USP, Eloisa Bonfá, estarão no início da cerimônia. O evento também será transmitido ao vivo no Site Oficial da Faculdade de Medicina da USP.