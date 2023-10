Melhor que o Halloween? Brunch no hotel Renaissance celebra o Dia do Saci

Sem Halloween! O Terraço Jardins, localizado no interior do Renaissance São Paulo Hotel, no bairro dos Jardins, vai comemorar o Dia do Saci.

Com a intenção de valorizar os símbolos da cultura nacional, o restaurante celebra a data, que acontece em 31 de outubro, como uma versão brasileira da tradicional festa americana de Halloween.

Para a ocasião, o brunch do Renaissance contará com menu exclusivo no fim de semana de 28 e 29 de outubro e, no domingo, ainda receberá a Turma do Folclore, grupo dedicado a recontar as lendas do folclore brasileiro com mensagens de proteção ambiental, através de músicas e atividades lúdicas para a criançada.

O cardápio, elaborado pelo chef Raul Vieira especialmente para a data, contará com opções de pratos como o Arroz Caldoso de Costela Bovina e o Peixe Empanado no Fubá com Pirão e Farofa de Banana, além de sobremesas como Pudim, Brigadeirão e Curau de Milho.

O valor por pessoa é de R$158.





Restaurante Terraço Jardins Foto: Bruno Geraldi

Continua após a publicidade

Serviço:

Restaurante Terraço Jardins

Renaissance São Paulo Hotel: Alameda Santos, 2233 - Jardins.