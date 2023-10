Carros raros e memorabilia: espaço nos Jardins projetado por Isay Weinfeld abre sexta-feira

Um espaço de 1200 m² nos Jardins, em São Paulo, projetado pelo arquiteto Isay Weinfeld, está sendo transformado em uma nova atração chamada Oscar 900. A partir desta sexta-feira, 6, até o início de 2024, a Oscar 900 irá oferecer um acervo de arte, design, automóveis clássicos e memorabilia para comercialização.

Os criadores do Oscar 900 Foto: Antônio Coelho

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Carla Ferraro, Gabriela Coelho, Ricardo Robertoni e Thomaz Saavedra, sendo cada um responsável por um segmento específico.

Dentre os itens do acervo da Oscar 900, destaca-se um móvel bar datado de 1925, produzido em colaboração entre John Graz e Antonio Gomide, considerado um raro exemplar de art deco brasileiro.

Além disso, o espaço contará com exposições do artista plástico Daniel Lannes e do fotógrafo Cláudio Edinger. Também haverá uma sala destinada a performances artísticas, que servirá como ateliê temporário para a divulgação de novos trabalhos de “urban art”.

Localizada na Rua Oscar Freire, 916, a Oscar 900 busca ocupar e reativar espaços comerciais ociosos temporariamente, incentivando novos colecionadores por meio da arte, cultura e entretenimento. A iniciativa visa proporcionar uma experiência diferenciada para os apreciadores dessas áreas.