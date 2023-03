Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio ajuda a aumentar Base Nacional Integrada de Sobreviventes

Inaugurado em meados de janeiro, o Memorial às Vítimas do Holocausto, no Rio, já contribuiu para o crescimento da Base Nacional Integrada de Sobreviventes do Holocausto. Cerca de 50 novos nomes foram acrescentados à lista por meio da Mesa dos Acolhidos - um dos destaques da exposição permanente do Memorial.

Memorial do Holocausto Foto: Albert Andrade

Lá, o visitante pode interagir com a mesa e acessar informações sobre quase 3 mil pessoas que se mudaram para o Brasil fugindo da perseguição nazista e também pode sugerir novos nomes para a base. O processo para inclusão passa pela análise de uma equipe especializada, e essa análise pode ainda gerar a descoberta de outras pessoas a serem acrescentadas.

A mesa é um recurso multimídia e interativo que traz as fotos dos sobreviventes e também uma ficha com informações como data e cidade de nascimento, passagem por campos de concentração e por guetos. O Memorial às Vítimas do Holocausto já recebeu 4 mil visitantes para conhecer sua exposição permanente, instalada na parte edificada do monumento, no subsolo no Parque Yitzak Rabin (conhecido como Mirante do Pasmado), em Botafogo.