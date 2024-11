Mercado de Pinheiros recebe tradicional Feira de Natal em dezembro

O tradicional Mercado de Pinheiros anunciou sua feira de Natal, que acontecerá nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 18h. O evento reunirá 40 expositores com diversos produtos que vão desde queijos, embutidos, chás até semi jóias, produtos para casa, entre outros.

Entre expositores já confirmados estão a Prelúdio Charcutaria, Cuitelo Real Queijos, Caramel Brownieria, Cerveja Tarantino, NoMoreBadCoffee Café Especial, Tea Road Chás Especiais, Cochida Azeites, Conservaria de geleias especiais, além de semi joias, amigurumis, chocolates, panetones artesanais, entre outros. A entrada é franca.

Feira de Natal no Mercado de Pinheiros Foto: Tatiana Pormann

Além dos produtos para o Natal, o visitante poderá aproveitar os restaurantes do Mercado, como o Azur do Mar, Manduque, Feliciana Pães, Napoli Centrale, e comprar insumos para a ceia de natal nos boxes do entreposto.