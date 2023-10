Mesa São Paulo recebe os chefs Albert Adrià e Bruno Verjus no Memorial da América Latina

Duas referências da gastronomia mundial vão aterrissar por aqui para subir no palco do Mesa Tendências, congresso internacional do Mesa São Paulo 2023, que acontece de 26 a 28 de outubro no Memorial da América Latina.

O primeiro é o chef catalão Albert Adrià, que revolucionou a cozinha no lendário elBulli ao lado do irmão, Ferran Adrià, e hoje está à frente do estrelado Enigma, em Barcelona; o segundo é o francês Bruno Verjus, que se formou em medicina, fundou uma empresa na área, virou blogueiro de comida, crítico gastronômico e apresentador de TV antes de abrir, aos 51 anos, seu restaurante Table, que tem duas estrelas Michelin e ocupa 10ª posição no ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Chef Bruno Verjus Foto: Philippe Vaurès

O público do Mesa Tendências poderá conferir um pouco da história desses dois chefs no último dia do evento. O chef francês entra primeiro, com o tema “Make love, not war – um contraponto entre o vocabulário militar da indústria culinária e a mente de Bruno Verjus”; já Adrià fecha a programação do congresso com a palestra “Minha busca por um outro idioma – a descoberta da nova linguagem gastronômica do restaurante Enigma”.