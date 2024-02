Michel Teló comanda bloco sertanejo no domingo de carnaval em São Paulo

Pelo quarto ano, Michel Teló vai desfilar com o Bloco Bem Sertanejo, no carnaval de São Paulo. O cantor volta ao Ibirapuera e se apresenta no dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval.

Serão quase 3 horas de show em cima do trio, com um repertório que passa por sucessos da sua carreira e grandes hits da música sertaneja, sempre no formato de marchinhas de carnaval.

Bloco Bem Sertanejo, no Parque do Ibirapuera, com a presença do cantor Michel Teló Foto: ROBSON VENTURA/ESTADAO / ROBSON VENTURA/ESTADAO

A concentração será 12h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 200, com apresentação de DJs, e o término, às 17h na Praça Armando Sales de Oliveira. O bloco terá início às 13h.