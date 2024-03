Mineirinho, hexacampeão mundial, vai criar instituto para ensinar meninas carentes a andar de skate

O banco BV acaba de firmar uma parceria com o hexacampeão mundial de skateSandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, para colocar de pé o Instituto do atleta.

Localizado em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o Instituto Sandro Dias será inaugurado ainda no primeiro semestre e vai oferecer aulas gratuitas de skate e outras atividades para cerca de 100 crianças e adolescentes — especialmente meninas — em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Sandro Dias promoverá a inclusão e a diversidade por meio do esporte, aproximando o público feminino e reforçando a importância de ter mais mulheres na cena do skate nacional.

O brasileiro Sandro Dias, o Mineirinho, participa das eliminatórias do skate vertical durante o X-Games Brasil, no Sambódromo, no Complexo do Anhembi, na cidade de São Paulo. 25-04-2008 Foto: André Lessa/AE

As atividades serão direcionadas para crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos que residem nas proximidades do instituto e estão devidamente matriculadas na escola — as aulas acontecerão no contraturno escolar. A previsão é que o espaço seja inaugurado ainda no primeiro semestre.