Miniparadas de Natal começam no shopping VillaLobos no sábado

Miniparadas musicais de Natal começam a ser feitas no dia 11, no shopping VillaLobos. Uma banda com cinco músicos acompanha uma trupe de atores e bailarinos que vão interpretar personagens natalinos e desfilar pelo shopping enquanto dançam e cantam clássicos natalinos como Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town e Merry Christmas, entre outros.

Show de Natal do ano passado no VillaLobos Foto: Kahian Campion Rozzi

A direção musical do projeto ficou a cargo do Maestro Quinzinho e a direção artística é de Fernanda Chamma. “O grande diferencial que trouxemos para o Natal do VillaLobos foi fazer mini espetáculos que contam uma história e interagem com o público presente, possibilitando a participação de toda a família”, diz Fernanda.

O elenco conta com a participação de jovens do mundo dos musicais no Brasil, como Isabella Daneluz, protagonista de peças oficiais da Broadway no Brasil, como Annie, School of Rock e Billy Elliot.

Além dos desfiles, que seguem o estilo das famosas Paradas coreografadas da Disney, o Papai Noel também estará no shopping, disponível em seu trono para fotografia, a partir do dia 11. Os pets não ficam de fora da comemoração e terão um troninho especial para poderem encontrar o Noel também no segundo piso, ao lado do trono oficial.