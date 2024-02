No dia 7 de fevereiro, o MIS inaugura a temporada de 2024 do projeto Nova Fotografia, com a série ‘Cores de São Paulo’, realizada pelo fotógrafo Rafa Rojas.

A obra explora uma nova visão da cinza São Paulo, buscando uma fuga nas cores da arquitetura da cidade.

Com entrada gratuita, a exposição fica em cartaz até 17 de março. O Nova Fotografia é um projeto anual do MIS que seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição.