Modelo recordista de desfiles da SP Fashion Week já foi vendedora de celulares e recepcionista

Com passagens por Nova York, Paris e Milão, reúne no currículo trabalhos para grifes do primeiro escalão mundial como Balmain, Tom Ford, Marc Jacobs, Michael Kors, Oscar de La Renta, Nars e M.A.C. Cosmetics, entre diversas outras.

No Brasil, já havia sido recordista de desfiles da São Paulo Fashion Week, na edição N47. Antes do sucesso na moda, Amira já trabalhou como recepcionista e vendedora de celulares.