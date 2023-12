Monja Coen indica ‘momentos de silêncio’ para um 2024 com mais saúde mental

A coluna conversou com Monja Coen e com a psicanalista Maria Homem reunindo conselhos para quem quer se cuidar melhor e ter mais paz de espírito no ano que se inicia. Já que é para frente que se anda, a época do Réveillon invoca reflexões sobre quais hábitos deixar em 2023, e como lidar melhor com os altos e baixos da vida em 2024.

Em relação a ter uma rotina mais equilibrada, a mestra budista e escritora Monja Coen diz: “Nós temos que incluir momentos de silêncio, em que desligamos as telas de computadores e celulares. É muito importante para nossa mente ter pausas”. E mais: “Quando você está sobrecarregado de informações, não tem espaço para receber coisas novas. E as crianças estão copiando nós adultos que estamos o tempo todo querendo estar ligados”.

Monja Coen aponta a importância da atividade física para a saúde mental Foto: Leandro Marcondes de Melo

Outro aspecto que ela considera fundamental é a prática de atividade física “nós não podemos ficar só sentados o dia todo”, destacando a conexão entre mente e corpo “não achar que tem uma coisa chamada mente que está desligada do corpo, é uma unidade.”

Monja Coen dorme muito bem, como uma pedra, e sugere uma reflexão antes do sono: “É importante que a gente dê uma revisada no nosso dia antes de dormir, pensando no que foi bom”. Cuidar das relações interpessoais também é essencial para o equilíbrio mental: “É fundamental não ficar muito sozinho, tem que sair, ir para a rua, interagir com outras pessoas”.

Quanto ao desequilíbrio climático, ela aconselha a tomar precauções adequadas: “Esse calor que vem de repente desestabiliza o nosso sistema. Temos que nos cuidar, usar roupas adequadas e evitar a exposição excessiva ao sol”. E quando houver temperatura em queda: “Não pode ter frio no pescoço, a gente tem que se manter aquecido.”





Maria Homem, que perdeu o parceiro Contardo Calligaris em 2021, fala sobre saídas para o luto Foto: Paula Calçade





Já a conversa com a psicanalista Maria Homem começou pela questão: será que os relacionamentos amorosos irão dar mais certo após a pandemia? Para muitos, existe a expectativa de que os problemas diminuam e as relações se tornem mais harmoniosas. No entanto, Maria Homem alerta que essa ideia de um futuro melhor pode beirar a fantasia.

Segundo a psicanalista, a crença de que um novo ano traz melhorias automáticas é comum, expressa no desejo de “Feliz Ano Novo”. No entanto, ela destaca que precisamos reconhecer a complexidade dos relacionamentos e o fato de que eles envolvem ambiguidades, irritações e projeções inconscientes.

Ela enfatiza que os relacionamentos podem sim melhorar e dar mais certo, desde que estejamos cientes dessas dinâmicas inconscientes e possamos atravessar nossas repetições. “O grande conceito de transferência que o Freud descobriu diz que inconscientemente descontamos e atuamos nos parceiros, filhos, pais, nos elos mais vulneráveis, mais íntimos. Então, os relacionamentos vão ser melhores e vão dar mais certo, sim, se a gente souber de tudo isso e se analisar. Só há evolução com o tempo se tem elaboração, transformação, mais consciência e aprendizagem.”

Relações efêmeras

Além disso, a psicanalista aborda uma tendência cultural que não se restringe apenas aos homens, mas também às mulheres: a preferência por “contatinhos” em vez de compromissos mais sérios. Ela atribui esse comportamento ao individualismo da sociedade moderna, que busca maximizar o prazer e evitar o envolvimento profundo.

Quanto à sensação de solidão, Maria Homem expressa que, apesar das expectativas de diminuição, vivemos cada vez mais em uma sociedade individualista e narcisista. Nessa busca constante por prazer pessoal, a construção de laços profundos e estáveis acaba sendo sacrificada, o que pode perpetuar a solidão como uma das marcas emblemáticas do século 21.

A psicanalista aborda a questão do uso excessivo do celular, ressaltando que não basta simplesmente reduzir o tempo de uso, mas sim buscar uma mudança de perspectiva e uma abordagem mais equilibrada em relação ao uso da tecnologia. “Olha, em princípio se você gasta o seu tempo e fica só neste entretenimento, olhando o outro ou se sentindo bem porque você está melhor ou mal porque está pior nas redes ou seja exercendo a lógica comparativa para fazer o seu posicionamento relativo numa competição, sem dúvida, então larga isso. Mas se você largar o celular e fizer o mesmo modelo mental ao colocar a sua cadeira na varanda e observar os seus vizinhos, na mesma rede de intriga e de proteção do ego vai dar na mesma. Então, não é necessariamente uma questão de larga isso e você vai ser feliz. É mude de posição e quem sabe você pode ser menos infeliz.”

Maria Homem reflete um pouco também sobre formas de enfrentar o luto, se ele é permanente ou um processo que se encerra um dia. A psicanalista perdeu o parceiro, Contardo Calligaris, em 2021. Ela reconhece a complexidade do luto e destaca: “A ideia central é que o luto implica a perda do outro e a reinvenção necessária do sujeito. A importância de recriar a si mesmo e buscar um novo significado e propósito após uma perda está entre as saídas para o processo”.

Sobre como ter uma vida melhor neste novo ciclo, a psicanalista destaca: “Essa é a pergunta de um milhão. Talvez seja; conecte-se com você mesmo. Descubra o que te dá alegria. Qual é seu desejo mais interessante? O que te dá uma sensação de potência? E vai fundo, exerce isso”.