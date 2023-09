Moqueca de banana e risoto de beterraba; saiba o que mais será será servido nos camarins do The Town

Moqueca de banana da terra e palmito pupunha acompanhada de farofa de dendê, risoto de beterraba com queijo de cabra farofa de camarão e picadinho com mini legumes e molho de cerveja preta. Esses são alguns dos pratos que fazem parte do catering servido para artistas e produtores - e nos principais camarins - do festival The Town.

A responsável pelo catering do The Town é a chef Morena Leite, do Capim Santo. São mais de 200 colaboradores envolvidos diretamente na operação, que acontece na Cidade da Música montada no Autódromo de Interlagos.

A chef Morena Leite será a responsável pelo catering do festival Foto: IARA MORSELLI / ESTADAO CONTEUDO

A chef também vai atender exigências de artistas nos camarins, nas salas da direção do evento e imprensa e no espaço de relacionamento dos fornecedores. No final do festival, a estimativa de um serviço de aproximadamente 15 toneladas de comida.