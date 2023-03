Mostra sobre Tina Turner chega ao MIS de São Paulo em maio

Ícone do rock, Tina Turner, de 83 anos, será tema de exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Além de instalações e conteúdos audiovisuais, a mostra vai trazer fotos históricas da cantora: em show com Mick Jagger; momentos no camarim e na Torre Eiffel – feitas por fotógrafos como Bob Gruen, Ebet Roberts, Ian Dickson. O período de 1960 até o final dos anos 90 será abordado na mostra Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro.

Tina Turner em Paris; o clique estará na exposição. Foto: Bob Gruen

Essa é a primeira exposição da nova gestão de André Sturm, ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo, na direção do MIS.