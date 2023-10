Mostra em homenagem a Paulo Caruso terá ‘cartoongrafia’ coletiva do Salão do Humor de Piracicaba

A homenagem póstuma que o Solar Fábio Prado, espaço cultural administrado pela Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, está preparando para o cartunista Paulo Caruso contará com uma “cartoongrafia coletiva” - um desenho executado por centenas de pessoas de várias faixas etárias.

Com um metro de altura por 70 centímetros de base, a obra foi realizada pelo público presente na solenidade de abertura dos 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, a partir de técnica de Camilo Riani e intervenções do grupo Muroarte.

O cartunista, músico e autor de diversos livros, estampou suas críticas através de desenhos nas capas do Estadão de 1993 a 1995. Na foto, o cartunista na redação do jornal em julho de 1993, quando estreou Foto: Marcos Mendes/Estadão

Quanto mais o observador se afasta, mais detalhada fica a composição em homenagem a Paulo Caruso. A obra será uma das mais de 70 que integrarão a exposição ‘Ele por eles’, com inauguração prevista para 5 de novembro, no Solar Fábio Prado.

A mostra reunirá ilustrações de desenhistas contemporâneos de Caruso ou que foram influenciados por seu trabalho em mais de 50 anos de carreira. A curadoria é assinada por JAL (José Alberto Lovetro), presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e por Jorge Damião, diretor administrativo do Solar Fábio Prado. A expografia é da Case lúdico.