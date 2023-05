Movimento ‘Ser Mãe Dá Trabalho’ quer criar empregos e independência finaceira para figuras maternas

A Filhos no Currículo, consultoria de impacto focada em construir uma cultura de bem-estar parental nas organizações, e a B2Mamy, socialtech que conecta mães e mulheres no fomento de lideranças e independência econômica, uniram-se para criar o movimento Ser Mãe Dá Trabalho.

O projeto, que vai fomentar a empregabilidade de figuras maternas no mercadode trabalho, será lançado oficialmente nesta quinta-feira.

Camila Antunes e Michelle Terni, sócias fundadoras da Filhos no Currículo Foto: PATRÍCIA CANOLA

Por meio da plataforma bit.ly/sermaedatrabalho serão divulgadas vagas oferecidas pelas empresas participantes do Movimento, como uma espécie devitrine de oportunidades de trabalho em ambientes que ofereçam benefícios considerados positivos para mães, a exemplo de flexibilidade e licenças estendidas.

As candidatas que visitarem a plataforma também terão acesso gratuito à conteúdos de capacitação para a reinserção no mercado de trabalho com oapoio do LinkedIn Brasil.

“A maternidade representa um laboratório diário de inovação e de crescimentoque agrega diversas habilidades na carreira desta mãe. Estamos em busca deempresas comprometidas a mudar o jogo dessas mulheres no mercado detrabalho”, destaca Michelle Terni, CEO da Filhos no Currículo. “O Ser Mãe DáTrabalho vem facilitar a conversa entre mães que buscam recolocação eempresas que entendem o impacto positivo em sua corporação e nasociedade”, complementa Dani Junco, CEO da B2Mamy.