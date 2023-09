‘Mulheres Positivas’ entrega prêmio em jantar no Fasano da Quinta Avenida e lança livro em Nova York

A plataforma Mulheres Positivas, criada por Fabi Saad em 2010, vai promover a 3ª edição do Encontro Mulheres Positivas em Nova York, em jantar no Fasano na Quinta Avenida em 25 de setembro. Mulheres atuantes e parceiras da plataforma serão homenageadas durante o evento.

Entre as convidadas estão a ex-cônsul geral do Brasil em Nova York, a embaixadora Maria Nazareth Farani de Azevêdo, e a diretora executiva e vice-presidente executiva sênior do banco Safra Nacional de Nova York e Presidente do Conselho da Câmara de Comércio Brasil-EUA, Simoni Morato.

Fabi Saad Foto: SandorKiss

Além disso, haverá o lançamento do primeiro livro do aplicativo, que ocorrerá com um brunch no Brazilian-American Chamber of Commerce em Nova York no mesmo dia. O livro, com título Mulheres Positivas, fala sobre letramento, formação e desenvolvimento feminino com dados de uma pesquisa inédita. O livro sai em edições em português e em inglês.