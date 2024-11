‘Mulheres Positivas’ promove encontro de empresárias e gestoras no Safra National Bank, em NY

O ecossistema global Mulheres Positivas promove no dia 6 de dezembro, das 11h às 12h, a 4ª edição do Encontro Mulheres Positivas em Nova York, que irá homenagear mulheres que se destacaram na sociedade por meio do desenvolvimento de seus trabalhos.

O evento acontecerá no Safra National Bank, localizado em Nova York, e será conduzido pela empresária e idealizadora do ecossistema, Fabi Saad. A CEO do Safra National Bank, Simoni Morato, fará a abertura da cerimônia com uma palestra sobre o cenário pós-eleições e o panorama macroeconômico. Após o encerramento, as convidadas participarão de um almoço em homenagem às premiadas.

Fabi Saad, idealizadora do Mulheres Positivas Foto: Augusto Oliveira

A solenidade também contará com a presença de gestoras, como Silvina Mirabella, CEO da Luxottica; Tania Cosentino, CEO da Microsoft; Poliana Souza, CEO da General Mills; Vanessa Gordilho, Vice-Presidente da Vibra; Bia Botesi, CMO da Meta; Claudia Cohn, CEO da Alta Diagnósticos; Roberta Valle, Vice-Presidente da Mastercard, e Taciana Lopes, CMO da Mastercard; Maria Antonietta Russo, Vice-Presidente da TIM; Gabriela Comazzetto, GM Global Business Solutions Latam do TikTok; Juliana Bonamin, Vice-Presidente de Vendas da Mondelez Brasil; Gina Diez Barroso, a quinta mulher mais rica do México e membro do conselho do Santander; Cintia Hachiya, CMO do PicPay; e Laura Barros, COO do Grupo FS, do qual o Mulheres Positivas faz parte.