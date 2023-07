Muralista Eduardo Kobra estreia na literatura infantil

O artista Eduardo Kobra estreia na literatura infantil. O projeto, produzido pela Ciranda Cultural (selo Ciranda na Escola), tem a história escrita por Katya Manira e foi ilustrado pelo muralista.

“O Menino e o Muro” conta a relação do garoto Lucas com o desenho e têm muitos pontos comuns com a história do próprio Kobra.

Mas, qualquer semelhança é mera coincidência, diz a autora, que até então não conhecia a trajetória do muralista, embora seja apaixonada pelos grafites dele e pela arte de rua em geral.

“A ilustração do Kobra completou a mensagem que eu queria passar com meu texto” , diz Katya.

O lançamento será no dia 30 de julho, na Livraria da Vila, das 15h às 18h - Rua Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros.