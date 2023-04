Murilo Benício gravou em São Paulo sua participação especial na nova temporada de Choque de Cultura, que estreia dia 24 no Canal Brasil.

O Grupo Choque de Cultura Foto: David Benincá

Essa é a primeira vez que o programa recebe convidados e Murilo – que está longe da televisão desde o fim de Pantanal – participa do episódio da premiação Meu Gurgel de Bronze, na categoria Novelas. Com 13 episódios inéditos, o humorístico traz análises de clássicos do audiovisual.