Museu da Língua Portuguesa abre café em seu rooftop

O restaurante Flor Cafe, que já funciona no térreo do Museu da Língua Portuguesa, vai abrir um espaço também no terraço da instituição, no prédio da Estação da Luz.

Café expresso, chocolate quente, chá ou capuccino, mini bolos de fubá com calda de goiabada, laranja e chocolate e mini muffins de queijo ou de ervas estão no cardápio do local - os produtos podem ser consumidos nas mesas e cadeiras espalhadas pelo próprio terraço.

Café será inaugurado no rooftop Foto: Ciete Silvério

O novo espaço, que abre nesta semana, dá ao visitante do museu uma vista privilegiada da torre do relógio da Estação da Luz, do Parque da Luz e da Estação Júlio Prestes.

O Flor Cafe do terraço funcionará de quinta a domingo, das 10h às 18h. A visitação ao terraço foi uma das novidades da reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em julho de 2021, e presta uma homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha, morto em 2021. Ele é responsável pelo projeto do Museu com o filho, Pedro Mendes da Rocha.