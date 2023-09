Museu do Ipiranga: Conselho curador elege nova diretoria para a fundação

O Conselho Curador do Museu Paulista, órgão máximo de gestão responsável pelo Museu do Ipiranga, elegeu uma nova diretoria para a FAAMP, fundação criada para apoiar e dar dinamismo à gestão da instituição.

Foram escolhidos três executivos com experiência reconhecida no setor: Mário Mazzilli, conselheiro do MAM e da Cinemateca Brasileira, será o novo Diretor-geral; Rogério Effori, administrador de empresas e gestor cultural, será diretor Administrativo e Financeiro; e a diretoria de Comunicação e Relações Institucionais será responsabilidade de Gustavo Carbonaro, jornalista doutor pela USP.

Mário Mazzilli Foto: FELIPE RAO / ESTADÃO CONTEÚDO

O Conselho Curador conta com nomes conhecidos do universo cultural como Danilo Miranda (SESC-SP), Renata Motta (Museu do Futebol), Eduardo Saron (Fundação Itaú), Marcelo Coelho (Instituto Moreira Salles), além de representantes da USP, como a professora Rosária Ono e o professor Amâncio de Oliveira, diretora e vice-diretor do Museu, respectivamente.