Museu do Ipiranga vai promover ação contra a fome no início de 2024

A partir do dia 3 de janeiro o Museu do Ipiranga promoverá a Ação Contra a Fome, iniciativa em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil.

Trata-se da segunda edição do evento, que em 2023 arrecadou 95 toneladas de alimentos.

Às quartas-feiras dos meses janeiro e fevereiro de 2024, dias com acesso gratuito, o público pode participar da ação doando alimentos no posto de arrecadação do museu.

Museu do Ipiranga promove ação contra a fome Foto: Ricardo Ferreira

Podem ser oferecidos produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinhas.

Os alimentos arrecadados serão entregues às instituições sociais de São Paulo cadastradas e beneficiadas pelo programa Sesc Mesa Brasil, como centros para crianças e adolescentes, unidades de acolhida para pessoas em situação de rua, instituições de convivência para idosos e outros.