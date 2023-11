Musical protagonizado pela cantora Fortuna é cancelado por medo de ‘atos intolerantes’

O espetáculo musical “Uma Lua Pra Todos”, protagonizado pela cantora Fortuna, com direção de Adrian Steinway – ambos brasileiros de origem judaica – acaba de ter cancelada sua turnê de estreia na Itália, por decisão da produção em consenso com os organizadores e autoridades italianas. O receio da produção é que a guerra entre Israel e o Hamas também resultasse em algum ato de intolerância contra o espetáculo.

A montagem, que leva para o palco textos judaicos adaptados e canções brasileiras e da tradição judaica, já tinha confirmadas apresentações nas cidades de Bréscia, Florença e Ferrara nos meses de em dezembro.

Turnê cancelada por medo de atentados Foto: Camila Goya

Os diretores dos centros culturais e a produção de Fortuna, porém, avaliaram que no atual momento o espetáculo poderia ser um alvo para eventuais atos intolerantes.”É um espetáculo que canta Israel”, enfatiza o diretor Adrian Steinway, que também assina a concepção. Ele acrescenta ainda que “lamentamos profundamente o mundo estar passando por momentos tão belicosos. Nosso espetáculo nasceu justamente no sentido contrário, com uma mensagem de tolerância”.