Musical sobre Renato Aragão tem estreia prevista para abril de 2024

O musical O Adorável Trapalhão, que homenageia Renato Aragão, está com previsão de estreia para abril de 2024 no Teatro Villa Lobos. Rafael Aragão é o idealizador e protagonista da produção.

A peça foi criada por Rafael e terá direção de José Possi Neto, com texto de Marília Toledo, que também escreveu para os musicais Silvio Santos Vem Aí e Ney Matogrosso – Homem com H. A obra promete apresentar ao público a vida de Renato Aragão, desde seu nascimento no Ceará até o humorístico Os Trapalhões.

Renato Aragão e Rafael Aragão Foto: @adrianodoria

Durante a pré-produção do musical, Rafael e Renato Aragão descobriram muitas coisas em comum e até levantaram a hipótese de uma conexão familiar. Ambos têm o mesmo sobrenome e são cearenses

“O fato de sermos conterrâneos, termos estudado na mesma escola em épocas diferentes, possuirmos as mesmas iniciais e o mesmo sobrenome, deixa tudo isso ainda mais mágico. Apesar de não sabermos o grau de parentesco, nós fazemos parte da mesma árvore genealógica. Isso já foi o suficiente para nos chamarmos de tio, tia, primo, prima, sobrinho… os membros da família Aragão são muito carinhosos”, disse Rafael.