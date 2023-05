Na África, Eduardo Kobra entrega mural sobre tolerância; veja o resultado

O muralista Eduardo Kobra entregou na cidade de Cotonou, na República de Benin, na África, um mural de 700 m², ainda sem nome, sua primeira obra no país.

Após realizar cerca de 20 esboços, o artista chegou à conclusão de que precisaria de um muro com um formato específico e inusitado para a realização do seu mural, pedido que foi aceito pelas autoridades do país, que construíram o muro.

Kobra inaugura mural no Benin Foto: ARQUIVO PESSOAL

Kobra convidou atores de uma companhia de teatro local e produziu doze deles com figurinos que representam religiões. Os atores serviram de modelos para a cena imaginada por Kobra. “São doze pessoas, como referência às doze províncias que formam Benin. Na arte, todos estão de costas, abraçados e olhando para o céu”, explicou Kobra. “Neste mural, ao mesmo tempo em que falamos sobre Benin, também falamos sobre a África, o planeta e a humanidade: somente com união, tolerância e respeito é que construiremos um mundo melhor”, diz o muralista.

Esta é a segunda vez que Kobra realiza um mural na África. A primeira foi em 2017, quando esteve na cidade de Blantyre, no Malawi, a convite da cantora Madonna, para pintar três murais, um deles sobre Nelson Mandela, no hospital pediátrico Mercy James Center.