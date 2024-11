Na COP-29: presidente do Einstein debate impactos da crise climática na saúde

Na oportunidade, inicia conversas sobre o fortalecimento do debate no tema clima e saúde para a COP 30 que acontecerá no Brasil no ano que vem. “A COP-29 teve início já com o alerta de que 2024 deve se tornar o ano mais quente desde a revolução industrial. Essa nova realidade, somada à frequência cada vez maior de eventos extremos, ameaça o sistema de saúde. Mas mesmo que grande parte dos países identifique o setor como vulnerável às alterações climáticas, menos de 2% do financiamento multilateral vai para projetos de saúde, segundo a ONU. Estamos aqui para aprofundar essa discussão séria que requer ações imediatas”, afirma.

No debate, Klajner fala também sobre como a crise está impactando diretamente a saúde de populações mais vulneráveis.