Na lista dos mais vendidos do NYT, ‘Ejaculação Responsável’ será lançado no Brasil em junho

Em junho, a Editora Sextante lança Ejaculação Responsável, título da norte-americana Gabrielle Blair (foto), figura constante nas listas de mais vendidos do New York Times. No livro, a autora apresenta 28 argumentos para alertar sobre a falta de responsabilidade dos homens na prevenção de uma gravidez indesejada e mostra caminhos que podem mudar este cenário.

A escritora Gabrielle Blair Foto: Justin Hackworth

Gabrielle é designer, mórmon, tem seis filhos e é fundadora do DesignMom.com, site que já foi nomeado portal do ano pela revista Time e citado como um dos principais blogs de parentalidade pelo Wall Street Journal.