Nada de pãozinho francês: padaria em SP oferece pães fabricados na Alemanha

A padaria Die Brezel, na Vila Romana, em São Paulo, se destaca por oferecer pães fabricados na Alemanha. Eles chegam ao Brasil num processo de ultracongelamento. A variedade de pães inclui opções com linhaça, papoula, semente de girassol, semente de abóbora e centeio, feitos utilizando o método de fermentação natural.

“Trabalhamos também com a farinha de Espelta que é nutricionalmente mais rica que o trigo com vitaminas do complexo B, além de baixo teor de glúten e alto teor proteico”, afirma Carlos Lensky Santos, sócio da padaria. É comum ver clientes entrando na padaria atrás dos croissants - que muitas vezes no Brasil deixam a desejar: “Nosso croissant é o que se experimenta na Europa, pois a Alemanha é a maior exportadora de pães da União Europeia”, completa Santos.

Padaria alemã Die Brezel oferece pães com alto teor proteico e baixo glúten Foto: Carlos Santos





Há outros clássicos do velho mundo como pretzel, apfelstrudel (folhado fino recheado com maçã) e muffin de blueberry. A Die Brezel tem conquistado o paladar dos clientes em busca de pães artesanais e tradicionais, com verdadeiras referências da cozinha alemã.

Murilo Gamacho Filho gosta de fazer um passeio diferente aos fins de semana e ir à padaria com a mulher e a filha: “Parece realmente que estamos tomando café da manhã na Alemanha, mas com vista para as ruas de São Paulo.”