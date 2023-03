Nando Reis prepara disco triplo e grava com guitarrista do R.E.M

Após seis ensaios com os Titãs por conta da turnê em abril de reencontro dos integrantes originais, Nando Reis está em Seattle, nos Estados Unidos, por duas semanas para mixar um álbum novo de sua carreira solo. Trata-se de um disco triplo, com 24 músicas inéditas – algumas em parceria com Peter Buck, guitarrista da extinta banda R.E.M.

Nando Reis Foto: Otávio Sousa





O cantor e compositor brasileiro fala sobre a experiência de gravar com o músico norte-americano: “Houve um entendimento entre nós rápido no estúdio, uma fluência na gravação que foi muito estimulante”. Buck preparou melodias e Nando escreveu letras para elas em português. As duas músicas da parceria entrarão no disco novo, ainda sem nome definido, com previsão de lançamento em setembro. O trabalho vai marcar o fechamento das comemorações dos 60 anos de Nando.