‘Não consigo usar salto ainda, mas a dor está quase zerada’, diz Luciana Gimenez

Mesmo após ter sido internada em um hospital em São Paulo por causa de uma reação alérgica na região da perna em decorrência do acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez, 53, foi liberada pelos médicos e em seguida rumou para Cannes. A coluna conversou com a atriz na última quinta-feira antes da sua ida para o aeroporto. Relembrou o dia do acidente, afirmando que não ouviu os sinais de cansaço do seu corpo. Falou sobre como está levando a vida após a grave fratura na perna que ocorreu em janeiro: “Não consigo usar salto ainda, mas a dor está quase zerada”.

A apresentadora do programa Superpop da RedeTV vai ao jantar de aniversário da top Naomi Campbell programado para hoje, além de ter encontros nos próximos dias durante o festival de cinema na Riviera Francesa para movimentar a agenda de contatos de olho em trabalhos como atriz no mercado internacional.

Essa é a sua primeira viagem internacional após o acidente?

Sim, é a primeira, como eu estou tentando investir nesse meu lado de dramaturgia, não posso perder esta viagem porque nesse momento em Cannes está todo mundo que importa. Tenho um amigo que é produtor e está dando uma festa com a Naomi Campbell. Ele tem muitos contatos lá. A Naomi foi uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem quando eu quebrei a perna.

Em Cannes, você vai participar dos eventos paralelos ao festival?

Eu vou ver com esse meu amigo que é produtor. Como eu estou com a perna quebrada, não consigo usar salto alto ainda, então, não adianta dizer que eu vou fazer cem coisas porque eu não consigo. Mas a dor perto do que foi está zerada, se eu faço muita ginástica e fisioterapia eu sinto um pouco, dói. Mas está dentro do quadro esperado porque só se passaram quatro meses desde o acidente.

Quais roupas vai usar?

Estou levando vários looks de estilistas parceiros que foram feitos exclusivamente para mim. Vou ao baile da amFar que é um evento importante porque toda a arrecadação tem renda revertida para pesquisas importantes em relação ao HIV. E também tenho um evento da Vanity Fair para ir.

Quais são os trabalhos que você mira lá fora?

Estou muito interessada em fazer cinema. Acho que curta-metragem é um campo que eu ainda não explorei. Além de fazer cinema nacional que eu adoro. Essas coisas a gente tem que ir plantando porque eu passei muito tempo focada na minha carreira de apresentadora. Agora que o meu filho mais novo está com 12 anos, consigo me dedicar mais as outras coisas.

Tem sido um ano difícil?

Pois é, tem sido um ano bem desafiador mas tem que olhar pelo lado positivo porque senão só fica chorando. Quebrei a perna em janeiro. Foi uma fratura extensa, em cinco ou seis lugares. Demora mesmo para osso se reconstruir com haste, pino. Apesar de estar indo bem, não está totalmente cicatrizado, às vezes, faz calo ósseo, calo duro. Aquelas coisas chatas demais.

E como está levando a vida?

Eu estou apreensiva porque sou agitada, não poder fazer todas as coisas que eu estou acostumada… Fora ter perdido as férias de esqui com meus filhos. O acidente foi no primeiro dia, eu caí e acabaram as férias.

O que você lembra desse momento?

Lembro de tudo. Infelizmente eu estava cansada. Tinha acabado de chegar, estava com jet lag, a bota estava ruim. Foram vários fatores que não colaboraram para um dia muito bom.

Como deveria ter feito para esquiar mais segura?

No primeiro dia tem que ir devagar. Precisaria ter fortalecido as pernas antes. Você fica um ano sem esquiar e volta achando que está igual. Dei uma falta de sorte. Eu caí e tentei não gritar porque os meus filhos estavam ao lado. Estava descendo rápido, passei pelos meus filhos e saí da pista e entrei num acostamento. Enterrei os dois esquis numa neve fofa. Uma bota saiu e a outra ficou. A minha perna virou para o lado errado.

Era a pista mais íngreme?

Eu esquio bem. Não era nada que não teria feito normalmente. Fiquei por muito tempo tendo pesadelo, pensando por que eu entrei ali. Demorei para aceitar. Nunca tinha quebrado nada, então foi muito ruim. Ganhei um monte de cicatrizes na perna, o nervo não mexe, aí o dedo não sobe.

E o psicológico como fica?

Eu emagreci muito, perdi massa muscular e depois fiquei ansiosa e engordei cinco quilos. Por outro lado, não estou curada ainda, mas estou muito feliz de ver os progressos. Após o acidente foram quatro semanas de muita dor, remédio, cadeira de rodas, agora já está melhorando.

Vai ter coragem de esquiar de novo?

Acho que sim, vou esperar para ver. Não vou ser tão arrojada mais. O trauma está muito vivo ainda. Quando eu caí, eles queriam cortar a minha roupa, a calça de esqui, e eu pedi que não porque era laranja, novinha. Eu falei para a socorrista: Não corta porque eu vou usar ano que vem. Mas acho que vou pular a próxima temporada, porque mudou a minha visão. Vou com menos sede ao pote. Fazer um treinamento antes. Depois eu vi quanta gente se machuca no esqui. É uma coisa absurda. Vou voltar a esquiar um dia. Não consigo me imaginar nunca mais colocando uma bota na minha vida. Eu gosto desse esporte.