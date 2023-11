Natal no Shopping: Papai Noel de 5 metros de altura na entrada do Iguatemi

Um Papai Noel de 5 metros de altura já está apostos na entrada do Iguatemi São Paulo.

A decoração da Praça Central do Iguatemi deste ano conta com sete ursos nas floreiras brincando com as bolas de Natal. Os ursos são iluminados com mais de 30 mil leds e além disso terão árvores iluminadas com um total de 300 mil leds.

No Boulevard, um Papai Noel jardineiro está aparando as plantas do Bottega Bernacca, com uma placa convidativa para os clientes tirarem fotos. Já no Piso Superior, outro Papai Noel surge brincando com as bolinhas de natal.

Para visitar o Papai Noel, as crianças devem se dirigir ao mezanino infantil em frente a loja Puket até o dia 24 de dezembro.