Natal no shopping: Pátio Higienópolis promove ‘expedição’ à casa do Papai Noel

O vão central do Pátio Higienópolis se transformou na entrada principal que leva à casa do Papai Noel. Para chegar até ele, as crianças devem seguir até uma passagem secreta e acionar um elevador mágico, para uma viagem que ultrapassa as nuvens.

É assim que a “expedição” à casa do Papai Noel, ponto central da decoração de Natal deste ano do Pátio Higienópolis, é descrita para crianças e clientes. A morada do bom velhinho ocupa cerca de 250 metros quadrados, com cerca de 30 metros de altura, visível por todos os pisos do shopping.

Já é natal no Shopping Higienópolis Foto: Daniela Ramiro

À noite, a entrada do shopping é iluminada por 12 árvores de Natal formadas por centenas de luzes. Por todo o shopping, elementos decorativos em vermelho, verde e dourado – cores típicas do Natal.

Para receber cartinhas das crianças, o Papai Noel estará também em seu trono vermelho, no piso Pacaembu, com poltrona especial para os pets aguardarem seus pequenos tutores.

As crianças ainda poderão se entreter na Oficina de Personalização de Pão de Mel, que acontece no Piso Buenos Aires. Para dezembro, está programada apresentação de corais infantis, com músicas natalinas.

