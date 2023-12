Natal no Shopping: Shopping Vila Olímpia tem clima londrino e parada musical ao som de Beatles

No Shopping Vila Olímpia, o Natal é recheado de inspirações da capital inglesa, com o tema “London Christmas”. Os clientes poderão aproveitar ainda a Roda Gigante solidária, táxi giratório e uma Parada Musical de Natal ao som de Beatles, que acontece no dia 17 de dezembro, às 17h.

Na Praça de Eventos estará a entrada da “London Christmas”, onde uma caixa de presentes interativa de 3 metros de altura abre espaço para um túnel cheio de luzes e bolas natalinas. Além disso, ela é a base para a grande árvore de Natal com 8 metros de altura e pode ser vista de todos os andares do shopping. Ainda, o mall preparou um cenário instagramável com soldados da Guarda Real, com quase 2 metros de altura, e a famosa Cabine Telefônica de Londres.