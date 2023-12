Natal nos Shoppings: ainda dá tempo de levar as crianças para conhecer as melhores decorações de SP

O Natal já está chegando, mas ainda é tempo de levar as crianças para um passeio no shopping. A coluna Direto da Fonte fez uma seleção daquelas decorações que mais estão impactando os visitantes. A seguir:

Shopping Vila Olímpia

No Shopping Vila Olímpia, o Natal é recheado de inspirações da capital inglesa, com o tema “London Christmas”. Na Praça de Eventos está a entrada da “London Christmas”, onde uma caixa de presentes interativa de 3 metros de altura abre espaço para um túnel cheio de luzes e bolas natalinas. Além disso, ela é a base para a grande árvore de Natal com 8 metros de altura e pode ser vista de todos os andares do shopping. Ainda, o mall preparou um cenário instagramável com soldados da Guarda Real, com quase 2 metros de altura, e a famosa Cabine Telefônica de Londres.

Natal com clima londrino Foto: PAULO BRENTA

Shopping MorumbiShopping

Neste ano, o tema do Natal do MorumbiShopping é “Candy Christmas” - com uma decoração de doces, como pirulitos, balas e bombons. Além disso, uma árvore de Natal com 40 metros de altura e milhares de lâmpadas de LED pode ser avistada de diversos pontos do Shopping.

Natal no MorumbiShopping Foto: FrameArte

Shopping Pátio Higienópolis

No Shopping, a morada do bom velhinho ocupa cerca de 250 metros quadrados, com cerca de 30 metros de altura, visível por todos os pisos do shopping.

À noite, a entrada do shopping é iluminada por 12 árvores de Natal formadas por centenas de luzes. Por todo o shopping, elementos decorativos em vermelho, verde e dourado – cores típicas do Natal.

Já é natal no Shopping Higienópolis Foto: Daniela Ramiro

Shopping Iguatemi

Um Papai Noel de 5 metros de altura ainda está apostos na entrada do Iguatemi São Paulo. A decoração da Praça Central do Iguatemi deste ano conta com sete ursos nas floreiras brincando com as bolas de Natal. Os ursos são iluminados com mais de 30 mil leds e além disso terão árvores iluminadas com um total de 300 mil leds.

No Boulevard, um Papai Noel jardineiro está aparando as plantas do Bottega Bernacca, com uma placa convidativa para os clientes tirarem fotos. Já no Piso Superior, outro Papai Noel surge brincando com as bolinhas de natal.

Natal do Shopping Iguatemi Foto: Rafael Cusato

Shopping Anália Franco

O Shopping trouxe o tema o “Reino Encantado das Borboletas” . A decoração traz a borboleta como símbolo principal, por ser sinônimo de transformação, transmitindo votos de felicidade e renovação para o próximo ano. Os elementos decorativos podem ser vistos já na entrada do empreendimento, com borboletas mágicas que complementam toda a iluminação da Pracinha do Anália, da fachada e das árvores do entorno. As borboletas estão presentes enfeitando e iluminando a grande árvore de 12 metros de altura. Além delas, uma carruagem e um cavalo alado cheio de luzes também marcam presença .Ao todo, a decoração conta com aproximadamente 140 mil lâmpadas de LED.

O Reino encantado das borboletas no Anália Franco Foto: Rene Martins

Shops Jardins

A magia começa logo na entrada principal do shopping, na qual um pórtico e uma bilheteria remetem imediatamente ao clima de festa. Ao olhar para cima, doze balões coloridos e iluminados trazem um toque de magia. Sete árvores de Natal, de dois metros, com guirlandas temáticas, estão ainda espalhadas pelo shopping.