Natalia Pasternak fará palestra no Nobel Prize Summit

A pesquisadora e presidente do Instituto Questão de Ciência Natalia Pasternak vai participar como palestrante do Nobel Prize Summit, evento organizado pela Fundação Nobel e Academia Nacional de Ciências dos EUA, que reunirá laureados do Prêmio Nobel, especialistas, líderes empresariais e de tecnologia da informação e cientistas para um debate sobre o combate ativo à disseminação de desinformação e informações falsas.

Pesquisadora Natalia Pasternak será palestrante do Nobel Prize Summit Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

Na palestra que ocorrerá em 26 de maio, às 11 horas, a convite do Instituto Interamericano para mudanças globais, a pesquisadora falará sobre “Desinformação e informações falsas na América Latina: o público, a mídia, a ciência” com a participação de Marco Schneider, coordenador do Centro Internacional de Ética da Informação na América Latina e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.