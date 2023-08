Navegador ucraniano de 80 anos participa da SP Ocean Week, no Memorial da América Latina

A SP Ocean Week, evento focado na promoção de conhecimento e estímulo à preservação dos oceanos, irá ocupar diferentes espaços do Memorial da América Latina, a partir do próximo dia 30 até 3 de setembro. O festival foi criado em 2019 com o nome de Marina Week.

O espetáculo de abertura, que consiste em um talk show, reunirá os navegadores David Schurmann e Aleixo Belov, a surfista de ondas gigantes Maya Gabeira e Nathalie Gil, presidente da Sea Shepherd Brasil, com participação da cantora Teresa Cristina.

David e Maya dividirão suas experiências com um veterano na arte da vela, Aleixo Belov. Aos 80 anos, Belov, ucraniano radicado na Bahia, atingiu um feito extraordinário: a travessia da chamada Passagem Noroeste, uma difícil rota formada por estreitos na região norte da América, localizada próxima ao Círculo Polar Ártico, possibilitando a junção do Estreito de Bering ao Estreito de Davis, e conectando dois oceanos: o Pacífico e o Atlântico.

Aleixo Belov, 80 anos Foto: Leonardo Papini





SP Ocean Week 2023

De 30 de agosto a 03 de setembro de 2023 – Memorial da América Latina

Continua após a publicidade

Programação Gratuita