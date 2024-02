Newton Mesquita abre a exposição ‘Desígnio’ no Museu de Arte Brasileira da FAAP

Com curadoria de Fábio Magalhães, a mostra traz 82 obras que fazem um amplo panorama da trajetória pictórica do artista.

Com mais de 50 anos de carreira, Newton tem uma trajetória singular nas artes plásticas brasileiras. Premiado, já expôs na América Latina, Estados Unidos, Europa e Japão. A atual exposição é a sua 56ª individual, com uma trajetória que começou a ter reconhecimento entre as décadas de 1960-1970.