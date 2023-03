Tem até samba-enredo! ‘Cachorródromos’ irão promover blocos e desfiles para pets

O Cachorródromo, maior parque indoor da América Latina, localizado no bairro da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, irá promover um carnaval para pets. O evento acontece dia 25 a partir das 10h, com direito a abadá para mães e pais de pet, mais o concurso de melhor marchinha.

Vai ter até samba-enredo e marchinhas para os pets Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Já no domingo, dia 26, das 8h30 às 11h30, a Petlove vai promover o Desfile Pet no Quintal da Petlove, cachorródromo localizado dentro do Parque Ibirapuera. Na data, os pets e tutores realizarão um desfile – acompanhados pelo samba oficial do bloco, criado para a ocasião. Além disso, haverá um concurso para eleger as melhores fantasias de pets e tutores.