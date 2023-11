No mês da consciência negra, Blue Note é palco de tributo a Fela Kuti

Um tributo ao Fela Kuti (1938-1997) vai acontecer no Blue Note em São Paulo, amanhã, reunindo nove músicos ligados à cultura africana. A apresentação é protagonizada pelo artista nigeriano Ìdòwú Akínrúlí, que propaga a cultura Yorùbá no Brasil junto com o grupo The Otis Project por conta das comemorações do Dia da Consciência Negra. A noite conta com participação especial da Mc Tha.

Artista nigeriano Ìdòwú Akínrúlí participa de tributo a Fela Kuti no Blue Note em São Paulo Foto: Vini Angeli

Comandando a bateria neste show intitulado “The Black President”, o músico moçambicano Otis Selimane resume o papel de Fela para artes e o movimento negro: “Fela Kuti é o pioneiro de um ritmo genuinamente nigeriano e que deu ao mundo a oportunidade de conhecer a música africana em formato de big band. É um músico totalmente diferenciado pela forte presença de sua cultura yorùbá e seu compromisso com seu povo.”

Fela Kuti era conhecido principalmente por tocar saxofone, teclado e também assumir os vocais em suas apresentações. Uma de suas músicas mais famosas é “Zombie”. Lançada em 1977, essa faixa é um poderoso hino de protesto contra a opressão militar na Nigéria, com letras contundentes e um ritmo afrobeat cativante.

“Zombie” tornou-se um sucesso internacional, caracterizando o talento único de Fela Kuti em combinar música energética e mensagens sociais profundas.

Serviço

Fela Kuti “The Black President” - por Idowu Akinruli e The Otis Project

Local: Blue Note

Data: 12 de novembro

Setor único: Inteira: R$ 90,00 | Ingresso Meia-entrada: R$ 45,00