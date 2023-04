Nova temporada do ‘Minha Canção’, da Rádio Eldorado, estreia com Marcelo D2

A Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP) estreia nesta sexta-feira mais uma temporada do programa Minha Canção, idealizado e conduzido por Sarah Oliveira.

Nesta 12ª temporada, estão contemplados tributos às obras de artistas como Arctic Monkeys, Fernanda Abreu, Luedji Luna, Massive Attack, Rubel e Whitney Houston.

No episódio de estreia, Sarah entrevista Marcelo D2. Aos 55 anos, ele é pai de 5 filhos e avô de 2 netos. O programa tem reapresentação aos domingos.

D2 se emocionou em vários momentos ao lado de Sarah Oliveira. “Acho que vou chorar”, brincou. “Estar aqui com você, me remete a lembranças emocionantes. Do estouro que foi o Planet Hemp, ao começo da carreira solo e tudo que já fiz até hoje. Acho que nunca falei isso: no começo, eu jamais imaginaria escrever sobre o amor. Mas o samba me levou para perto de quem eu amo. E hoje eu componho e crio pensando nisso.”