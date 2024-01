Novo espaço cultural de Pinheiros recebe exposição de ilustrações usadas no Bloco do Ó do Borogodó

Segundo Karmo, muitos dos personagens retratados ali - caso da Mãe do Ouro e de Os Amantes da Teodoro - são reais, inspirados em amigos, frequentadores e funcionários da casa. Outros, no entanto, são fruto da imaginação do artista, que, em suas criações, sempre associa a imagem a um trecho de marchinha, frevo ou samba.

O número de personagens corresponde à idade do bar - a cada ano, uma nova figura carnavalesca é adicionada. Em 2024, são 23 personagens, que além de decorarem o caminhão de som do bloco que sai pelas ruas de Pinheiros, sempre no fim de semana anterior ao Carnaval, também cumprem a função de teasers. Assim, são eles que vêm anunciando a data do bloco e criando clima e expectativa para o dia do cortejo ao longo do mês anterior à festa.

A Casa Rubro fica na Rua Amaro Cavalheiro, 75 - Pinheiros.