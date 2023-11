Nuno Ramos vai apresentar nova instalação com áudios tirados de arquivos históricos e da internet

Nuno Ramos vai apresentar uma nova instalação, no salão central da Anita Schwartz Galeria, a partir do dia 14 deste mês. Espectros (Cadeira 17), sua peça teatral mecânica, tem aproximadamente 50 minutos de duração, e foi criada com base em mais de sete mil fragmentos de áudios pesquisados em arquivos históricos e na internet. Entre elas, estão falas de atrizes, âncoras do Jornal Nacional da TV Globo, ministros do STF, além de intelectuais e figuras da cultura brasileira. Há ainda a voz de um sujeito que pigarreia, engasga e tosse e fragmentos de áudio do Brasil modernista, dos anos 1950 e 1960.

Imagem da instalação de Nuno Ramos. Credito: Eduardo Ortega Foto: Arquivo pessoal

Além dos áudios, um sistema mecânico e automático de roldanas e contrapesos fará com que objetos subam e desçam, em sincronia com as vozes. O título é alusivo a um trabalho do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, e à cadeira ocupada por Fernanda Montenegro, na Academia Brasileira de Letras.

No segundo andar da Anita Schwartz Galeria de Arte, no Rio, estarão cinco desenhos inéditos de Nuno Ramos da série Waiting For My Wings.