O 1º Simpósio de Captação de Recursos em Saúde acontece em São Paulo

O Sistema HCFMUSP (Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP) vai promover o 1º Simpósio de Captação de Recurso: inovação e eficiência. O evento será híbrido (com convidados presencial e online). Ele acontece no próximo dia 17 de novembro.

O Simpósio propõe o diálogo sobre recursos, inovação e eficiência na saúde de qualidade - além de conversas sobre pesquisas médicas avançadas e iniciativas de impacto na comunidade. O evento é voltado para profissionais de saúde, pesquisadores, organizações de saúde, empreendedores, doadores, acadêmicos e estudantes.

Entre os participantes estão Antonio José Rodrigues Pereira, Superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo da FMUSP; Eloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Arnaldo Hossepian Jr., diretor-presidente da Fundação Faculdade de Medicina e Edson Rogatti, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia e da Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo.

Antonio José Rodrigues Pereira, Superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo da FMUSP Foto: HCFMUS

“Estamos profundamente honrados em realizar o 1º Simpósio de Captação de Recursos em Saúde, cujo propósito é discutir as principais tendências e inovações em captação de recursos para organizações e projetos relacionados à área da saúde. Este evento representa uma oportunidade valiosa para o aprimoramento profissional e para contribuições significativas para o progresso e o futuro da saúde pública”, disse Antonio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O Simpósio será realizado no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. As inscrições podem ser feitas no site da FMUSP. O simpósio também poderá ser acompanhado pelo canal do Youtube da FMUSP.