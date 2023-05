O Babalorixá Rodney de Oxóssi irá desfilar na São Paulo Fashion Week, pela marca Santa Resistência.

Babalorixá Rodney de Oxossi na SPFW Foto: MARCELO SOUBHIA/AGFOTOSITE

Para Rodney, que também é antropólogo, a SPFW assume a cada ano um compromisso político de transformação. “A moda se insere num momento de crise e oportunidade e tem aceitado essa reinvenção na indústria e nas passarelas”, disse.

“Minha presença no desfile é parte de um levante histórico e de um novo tempo para todos os povos que foram minorizados. É o reflexo de um processo revolucionário em todas as instâncias da vida social”, completou.