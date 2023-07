O concurso do ‘Corte Mais Chave de SP’ acontece no domingo; conheça o vencedor da 1ª edição

Um corte de cabelo pode transformar vidas. Jorge Wallace, 24 anos, venceu o campeonato de “Corte Mais Chave de SP”, em 2016, promovido pelas Fábricas de Cultura, quando tinha dezesseis anos.

Para quem ainda não sabe, um corte “chave” ou “chavoso” é um estilo de corte que começa na máquina zero e vai aumentando a graduação na lateral (finalizado com desenhos na navalha).

Campeonato de o Corte Mais Chave de SP acontece neste domingo Foto: AMANDA PEROBELLI / ESTADAO CONTEUDO

Aos onze anos de idade, ele se viu na missão de trabalhar para ajudar nas contas de casa. Filho do meio, ele entregava panfletos de uma pizzaria. Aos doze entrou em um lava rápido e aos quinze foi para o ofício de barbeiro. Filho de Ana Lúcia e Cícero Jorge, o jovem barbeiro contou com o apoio de seus pais desde o início. Sua mãe teve influência quando começou a enveredar para essa profissão. “Minha mãe trabalhava em supermercado de dia e fazia cursos de cabeleireiro no fim de semana. Ela quem comprou a maquininha que eu comecei a usar para aprender a cortar cabelo”, disse.

“Eu comecei nesse ramo de barbeiro porque vi que nas periferias esse tipo de empreendimento é muito comum. Além de ganhar um bom dinheiro, eu consigo empregar outras pessoas”, afirmou. Curioso pelo mundo dos cabelos, Jorge foi chamado por um amigo para trabalhar em seu salão e adquirir aprendizado. Um tempo depois abriu o seu negócio na garagem de casa e ao conquistar a cabeça de alguns clientes, alugou um espaço em uma rua próxima da sua antiga residência. Como forma de aprendizado, Jorge visitava outros salões da periferia e praticava no cabelo dos irmãos e amigos.

Corte Chavoso Foto: Arquivo Pessoal

Jorge viu a sua profissão crescer e ganhar credibilidade após participar do concurso Corte Mais Chave de SP. O termo chavoso nas periferias significa algo diferente, divertido e interessante. “A molecada gosta de falar ‘essa roupa tá chave, esse cabelo ou tênis ‘tá chave’ pra dizer que algo está incrível”, afirmou o barbeiro. Esses cortes podem ser coloridos, assimétricos, extravagantes ou cheios de risquinhos e desenhos degradê. No campeonato em 2016, na Fábrica de Cultura de Sapopemba, Jorge ganhou a competição com um corte com quadradinhos em degradê.

Na Periferia

Com o prêmio, Jorge buscou se especializar na área com cursos e workshops. Dessa forma, conquistou mais clientes, ampliou a barbearia e contratou mais três funcionários. Jorge se tornou referência na periferia e busca auxiliar outros jovens para que eles também consigam entrar na profissão. “Oito meninos que eram clientes também se tornaram barbeiros, abriram salão e tem uma boa relação comigo até hoje”.

Além do trabalho na barbearia, ao lado de mais trinta profissionais, participa de ações sociais como o projeto Corte Feliz atuando em áreas de vulnerabilidade social, clínicas de recuperação, escolas de pessoas com deficiência e abrigos. “Quando você gosta do que faz, as coisas fluem. Gosto de lidar com as pessoas, conversar, porque a gente acaba ficando mais tempo no salão do que com a família”, disse. Jorge pensa em ampliar o negócio e atingir mais pessoas com o seu trabalho e dedicação nos cortes e penteados chavosos.

O campeonato que neste ano chega em sua 6º edição, já contou com a participação de mais de 350 barbeiros de São Paulo. A competição acontece na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, às 12h.

Jorge Wallace Foto: Arquivo Pessoal

(Iasmin Monteiro)