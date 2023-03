O dadinho de tapioca, petisco icônico do chef Rodrigo Oliveira, chega aos supermercados em março

Foi em 2004 que na cozinha do restaurante Mocotó, na Vila Medeiros, em São Paulo, o chef Rodrigo Oliveira preparou o dadinho de tapioca pela primeira vez. O hoje icônico petisco nasceu de um momento de distração na execução de uma receita - que fez com que a mistura de tapioca, leite, queijo minas, ovos e manteiga endurecesse. Para não desperdiçar os ingredientes, o chef resolveu cortar a mistura em cubos e levá-los ao óleo quente. Claro, a versão final ganhou alguns ajustes antes de virar esse fenômeno que vem sendo replicado em restaurantes e bares pelo País.

Dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

O próximo passo da “saga do dadinho” vai acontecer no dia 1º de março. Nesta data, o petisco original começará a ser vendido em supermercados. Trata-se de uma parceria do chef com a NUU Alimentos, startup liderada pela empresária mineira Rafaela Gontijo.

“É um desejo antigo levar a receita original para mais e mais pessoas. Mas resolvi fazer isso com uma indústria de Patos de Minas, em Minas Gerais, que valoriza e compra de fornecedores locais. Mais do que isso, tem total alinhamento com os meus valores, a Nuu produz alimentos com uma abordagem sustentável, zerando a pegada de carbono e usando ingredientes de verdade nas suas receitas”, disse Oliveira.

O produto chega em duas versões. O tradicional seguirá os ingredientes da receita oferecida no Mocotó, já o vegano é preparado com leite de macadâmia e grãos variados como linhaça e quinoa. Nos dois casos, o molho original irá acompanhar os dadinhos.