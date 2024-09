O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega será anfitrião de jantar beneficente do GRAACC

No dia 8 de outubro, a partir das 18:30h, o Memorial da América Latina será palco, pela primeira vez, do tradicional Jantar do Hospital do GRAACC, referência no tratamento de casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil.

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega será o anfitrião do evento, que terá o apresentador Celso Portiolli como mestre de cerimônia.

Maílson da Nóbrega Foto: Divulgação

Confirmaram presença os jornalistas Carlos Tramontina, Reinaldo Gottino, Chris Flores e Millena Machado; as influenciadoras Luciana e Marcella Tranchesi; e Alê Costa, CEO da Cacau Show. A atração musical da noite de solidariedade será comandada pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, com regência do maestro Edilson Ventureli, e terá apresentação especial de Wilson Simoninha. Os convites para o Jantar do Hospital do GRAACC 2024 podem ser adquiridos individualmente ou por mesa para dez lugares no site www.lojagraacc.com.br. O valor arrecadado será destinado ao tratamento das cerca de quatro mil crianças e adolescentes atendidas anualmente pela instituição.