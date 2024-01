O executivo Miguel Caeiro é nomeado conselheiro da Diáspora Portuguesa

O executivo Miguel Caeiro, Head da VidMob no Brasil e América Latina, foi nomeado conselheiro da Diáspora Portuguesa pelo presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A nomeação aconteceu em Cascais, cidade vizinha a Lisboa, durante o encontro anual do Conselho, que reúne líderes empresariais de origem portuguesa, que vivem ao redor do mundo e trabalham nas mais diversas indústrias.

Miguel Caeiro, Head da VidMob no Brasil e América Latina Foto: Marco Pinto

Antes de se mudar para o Brasil, há 13 anos, Caeiro foi diretor de marketing da Unilever e da Portugal Telecom, e CEO do grupo Abril em Portugal. “É uma imensa honra fazer parte de um grupo tão seleto, de pessoas tão brilhantes e influentes em suas indústrias”, afirma Caeiro.

O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma rede formada por mais de 200 membros portugueses e luso-descendentes que residem no exterior. Seu objetivo é potencializar a representação de Portugal no mundo, por meio do fomento das relações entre os membros da Diáspora e as instituições nacionais, nas frentes da economia, cultura, ciência e cidadania.